Умер сооснователь Adobe Чарльз Гешке

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Американский бизнесмен, один из основателей Adobe Чарльз Гешке умер в возрасте 81 года, сообщается на сайте компании. Гешке скончался в пятницу, 16 апреля, в окружении своей семьи. Причина смерти не уточняется.

«Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и индустрии технологий, для которой он на протяжении десятилетий был ориентиром и героем», — говорится в письме гендиректора компании Шантану Нарайена сотрудникам. По его словам, Гешке разработал программное обеспечение, «которое произвело революцию в творчестве и общении между людьми».

«Он был известным бизнесменом, основателем крупной компании в США и во всем мире, и, конечно, он очень, очень гордился этим, и это было огромное достижение в его жизни», — заявила изданию The Mercury News вдова бизнесмена, 78-летняя Нэнси Гешке. Однако основное внимание он уделял семье, добавила женщина.

Гешке родился 11 сентября 1939 года в Кливленде, штат Огайо. В 1972-м он получил докторскую степень по информатике в Университете Карнеги-Меллона в Питтсбурге, после этого начал работать в научно-исследовательском центре Xerox в городе Пало-Альто. Там он познакомился с Джоном Уорноком, с которым в 1982 году покинул компанию и основал Adobe.

Одной из первых разработок Гешке и Уорнока стал язык описания страниц PostScript. Также они считаются разработчиками формата Portable Document Format (PDF).

Гешке был главным операционным директором Adobe с 1986 по 1994 годы, с 1989 года по апрель 2000-го занимал должность президента компании. В 2009 году бывший президент США Барак Обама наградил Гешке и Уорнока Национальной медалью в области технологий и инноваций, пишет РБК.