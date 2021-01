Умер продюсер последнего альбома The Beatles Фил Спектор

113

Фил Спектор, один из самых влиятельных продюсеров в истории поп-музыки, скончался на 82-м году в тюрьме, в которой отбывал наказание за убийство актрисы Ланы Кларксон, передает РИА Новости. Об этом сообщается на сайте калифорнийского департамента по делам исправительных учреждений и реабилитации.

Отмечается, что Спектор скончался "по естественным причинам". По информации TMZ, он умер от связанных с коронавирусом осложнений.

Спектор известен созданием техники звукозаписи "стена звука". Эта разработка буквально преобразила звучание популярной музыки.

Также он cпродюсировал последний альбом The Beatles "Let It Be". Его музыкальные эксперименты вызывали интерес у The Rolling Stones. Имя Фила Спектора в 1989 году поместили в Зал славы рок-н-ролла.

Фото: AFP 2020 / POOL/РИА Новости