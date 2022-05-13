Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян

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Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Заид Аль Нахайян умер в возрасте 73 лет, передает ТАСС.

Об этом сообщило в пятницу информационное агентство страны WAM.

"Министерство по делам президента объявляет народу ОАЭ, арабским и исламским нациям и всему миру о смерти лидера нации, ее покровителя, Его Высочества шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, президента государства, который скончался сегодня, в пятницу, 13 мая", - говорится в обнародованном сообщении.

Фото: Abd Rabbo Ammar/ABACA via Reuters Connect/ТАСС