Умер легендарный редактор журнала Vogue Андре Леон Телли

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По информации издания, Андре Леон Телли умер в больнице штата Нью-Йорк. О причинах смерти близкие и родные знаменитости пока предпочитают не распространяться.

Свой путь в fashoin-журналистике Телли начал в 1975 году в журнале The Interwiew Энди Уорхола. Оттуда он перешел в Women’s Wear Daily, став руководителем его парижского бюро. Затем он проработал пять лет в журнале W, после чего последовали краткие периоды работы в различных изданиях, включая The Times, прежде чем в 1983 году Телли занял должность директора по новостям моды в Vogue. В этом же году в журнале начала работать Анна Винтур.

Винтур и Телли сформировали мощную руководящую команду в Vogue. Когда Винтур была назначена главным редактором в 1987 году, она сделала Телли креативным директором журнала, и эту должность он занимал вплоть до 1995 года.

Андре Леон Телли считался главным проводником для темнокожих моделей и начинающих дизайнеров в индустрию моды.

Ранее сообщалось, что в США в возрасте 91 года скончалась Грейс Мирабелла, бывший главный редактор журнала Vogue, возглавлявшая издание с 1971 по 1988 год, пишет Газета.Ру.