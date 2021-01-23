Умер Ларри Кинг

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Телеведущий Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет, передает РБК. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его странице в Twitter.



Кинга не стало 23 января утром в госпитале Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. В начале января телеведущий был госпитализирован с коронавирусом.



У звезды американского телевидения были проблемы с сердцем. Он трижды перенес инфаркт. Последний раз это произошло в 2019 году.



Ларри Кинг родился в Нью-Йорке в семье эмигрантов из Австрии и Белоруссии. Телеведущий прославился благодаря ток-шоу Larry King Live на телеканале CNN, которое он вел с 1985 по 2010 год. Сама передача попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное шоу с бесменным ведущим.



С 2012 года Кинг вел программу Larry King Now в интернете.



Осенью 2000 года президент России Владимир Путин, в свой первый год на посту главы государства, дал Кингу интервью. В нем Путин в ответ на вопрос американского журналиста, спросившего о том, что произошло с российской подлодкой «Курск», сказал: «Она утонула».



Путин соболезнует в связи со смертью Кинга, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам, передает «РИА Новости». Он отметил, что президент всегда ценил «высочайший профессионализм» журналиста и его «непререкаемый авторитет». «Они неоднократно встречались. Кинг неоднократно брал интервью у Путина», — сказал Песков.





Фото: Richard Drew / AP / РБК