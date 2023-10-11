Умер американский бизнесмен — один из создателей сети магазинов Duty Free

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Умер американский бизнесмен и филантроп Чак Фини — один из создателей сети магазинов Duty Free Shoppers, который еще при жизни раздал почти все свое состояние на благотворительность. Ему было 92 года.

О смерти Фини сообщил основанный им благотворительный фонд Atlantic Philanthropies. "Чарльз Фрэнсис Фини, ирландско-американский бизнесмен и филантроп, который при жизни посвятил все свое состояние глобальной филантропии, тихо скончался 9 октября в Сан-Франциско", — сказано в заявлении.

Фини вместе с Робертом Миллером основал сеть беспошлинной торговли Duty Free Shoppers в 1960 году. В 1988 году журнал Forbes оценил состояние бизнесмена в $1,3 миллиарда. Сейчас сеть магазинов DFS насчитывает 56 магазинов по всему миру.

Фини за свою жизнь пожертвовал $8 миллиардов — почти все свое состояние. Себе и жене он оставил только $2 миллиона пенсии, пишет Смотрим.