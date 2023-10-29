Умер актер Мэттью Перри - звезде сериала «Друзья» было всего 54 года

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Умер знаменитый американский актер Мэттью Перри. Звезде сериала «Друзья» было всего 54 года. Источники TMZ сообщают, что артист утонул в джакузи, пишут "Известия".

Стать актером Мэттью решил еще подростком. Школьник начал посещать уроки импровизационной комедии, сообщает телеканал «Известия». Чувство юмора стало визитной карточкой начинающего артиста.

Первую большую роль Перри получил в ситкоме «Второй шанс». Но пиком актерской карьеры Перри стал сериал «Друзья».

Обаятельный Чендлер Бинг влюбил в себя миллионы. Персонаж стал культовым благодаря тонкому сарказму.

После сериала Перри снялся в фильме «Девять ярдов». Далее последовали постановки с небольшим зрительским охватом. Свою последнюю роль Мэттью сыграл в 2017-м. Из-за проблем со здоровьем актер пропал с больших экранов. Поклонники с теплотой вспоминают роли и тонкий юмор Мэттью Перри.

Фото: freepik.com