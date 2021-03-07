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Уличных музыкантов на Украине во Львове избили за использование русского языка

7 марта 2021 12:33
114
Музыкантов пытаются заставить в общественных местах использовать исключительно украинский язык

Группа националистов избила уличных музыкантов в украинском Львове за исполнение песни на русском языке, сообщает в пятницу издание "Страна.ua".

"Во Львове концерт уличных музыкантов на площади Рынок закончился их избиением националистами. На молодых людей, которые пели на русском языке, напала "языковая активистка", но, не добившись в словесной перепалке своего, ретировалась. После этого к конфликту подключились молодые люди, которые избили музыкантов, а музыкальные инструменты сломали", — говорится в сообщении. После нападения у музыканта сильный ушиб ребер и разбита губа.

По данным издания, музыкантов пытаются заставить в общественных местах использовать исключительно украинский язык: нападавшая девушка опубликовала в соцсетях обращение с открытым призывом к насилию по отношению к русскоязычным людям.

© РИА Новости / Павел Паламарчук

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