Украина запретила экспорт газа, соли, серебра и золота

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Правительство Украины утвердило перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотированию в 2024 г.

В частности, из Украины запрещен экспорт соли, энергетического угля, газа, серебра, золота, топливной древесины, отходов и лома драгоценных металлов, а также электрических и электронных отходов.

При этом квоты на экспорт в области энергетики составят 900 тыс. тонн коксующегося угля (марки "К") и 540 тыс. тонн жидкого топлива (мазут).

Подлежит лицензированию экспорт пшеницы, ячменя, ржи, овса, соевых бобов, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, соевого, подсолнечного, рапсового и горчичного масла, а также жмыха, пишет Смотрим