Украина начала отправлять на фронт котов

Вооруженные силы Украины получили долгожданное подкрепление. Подразделения усилили боевыми котами.
Пушистым воинам поставили задачу решить вопрос с грызунами.
"Мыши присутствуют повсюду, портят провизию и оружие на фронте, а также мешают спать. Иногда даже нападают на людей", – сообщили в издании Bild.
Грызуны стали серьезной проблемой для украинской армии. Но с появлением на передовой отряда мурлык деятельность ползающих диверсантов поутихла.
За успешную охоту некоторые мышеловы удостоились высокой награды. Так, "охотник за головами" – кот Шайба – за старания и помощь военным получил даже медаль, пишет Смотрим.