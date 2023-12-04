Украина начала отправлять на фронт котов

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Вооруженные силы Украины получили долгожданное подкрепление. Подразделения усилили боевыми котами.

Пушистым воинам поставили задачу решить вопрос с грызунами.

"Мыши присутствуют повсюду, портят провизию и оружие на фронте, а также мешают спать. Иногда даже нападают на людей", – сообщили в издании Bild.

Грызуны стали серьезной проблемой для украинской армии. Но с появлением на передовой отряда мурлык деятельность ползающих диверсантов поутихла.

За успешную охоту некоторые мышеловы удостоились высокой награды. Так, "охотник за головами" – кот Шайба – за старания и помощь военным получил даже медаль, пишет Смотрим.