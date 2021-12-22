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Украина и Польша оказались на грани масштабной торговой войны, пишут сегодня украинские СМИ. Украина вот уже несколько дней блокирует транзит в Польшу грузовых поездов из Китая.

Таким образом Киев пытается добиться от поляков увеличения квоты на автоперевозки для украинских компаний. Их Варшава в одностороннем порядке сократила еще несколько лет назад. Польша выполнять требования отказывается.

Добавим, в Киеве назвали эту ситуацию с урезанными квотами для украинских компаний еще одним подтверждением того, либеральный рынок и свободная торговля с ЕС – сказка для бедных, которая не имеет никакого отношения к действительности, передает Радио Маяк.

"Рассчитывать на то, что Евросоюз добровольно даст Украине увеличенные квоты, новые разрешения на перевозки, отменит нетарифные ограничения, не приходится" – говорят в Раде.