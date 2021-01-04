Учёные научились диагностировать ковид за десять секунд

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Турецкие учёные разработали прибор, способный диагностировать коронавирусную инфекцию всего за десять секунд, передает Лайф. Для выявления ковида устройству под названием Diagnovir требуется только слюна, сообщается на сайте Билькентского университета.

Принцип действия прибора основан не на репликации образцов, а на оптических свойствах. Для тестирования на ковид образец из слизистой оболочки ротовой полости смешивается со специальным раствором и помещается в Diagnovir. Тот делает всё сам.

— Патогены обнаруживаются в течение 10 секунд путём динамического приёма флуоресцентного сигнала. Процесс осуществляется через микросхему обнаружения возбудителей, разработанную специально для биосенсора, — рассказали исследователи.

Учёные уже протестировали прибор. В ходе доклинических исследований Diagnovir показал эффективность в выявлении коронавируса на уровне 99%.

Фото: Bilkent Universitesi / Лайф