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Ученые сообщили о новой сильной вспышке на Солнце

5 августа 2025 10:48
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Ученые сообщили о новой сильной вспышке на Солнце

Ученые зафиксировали на Солнце очередную вспышку предпоследнего класса мощности (М).

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"5 августа в 05:12 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04E03) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 30 минут", – сказано в сообщении.

Уточняется, что вспышка класса М, зафиксированная во вторник, стала уже четвертой в августе. В первый день последнего летнего месяца на Солнце произошли сразу 15 вспышек.

Третьего августа на Солнце произошла мощнейшая вспышка за последние полтора месяца. А накануне ученые зафиксировали еще одну сильнейшую вспышку.

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