Ученые рассказали об опасности роста скорости вращения Земли

В британской прессе пишут, что изменение физических параметров планеты может привести к перераспределению воды в океанах, погодным катастрофам и сбою биологических часов, сообщает Космос.

5 августа 2025 года стало одним из дней, когда Земля ускорила свое вращение. По данным ученых, из-за этого сутки стали короче на 1,25 мс.

Ранее рассказывалось, что рекордно короткие обороты вокруг своей оси планета совершит 9 июля, 22 июля и 5 августа. Позже ученые заявили, что самым коротким днем в году и, вероятно, в жизни нынешнего поколения людей стало 10 июля, когда ускорение составило 1,36 мс.

DailyMail пишет, что причина заключается в гравитационном воздействии Луны на Землю. Этот фактор заставляет планету вращаться немного быстрее вокруг своей оси, в частности, в области полюсов.

На первый взгляд, изменение было крайне незначительным и незаметным для человечества. Но эксперты обеспокоены долгосрочными последствиями такого ускорения. Считается, что оно может привести к росту центробежной силы, которая заставляет океанические воды двигаться в сторону экватора. Это также влияет и на прибрежные города — при более сильном мгновенном изменении скорости вращения Земли (на 160 км/ч) они могут быть затоплены, пишет science.mail.ru.