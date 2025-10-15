Ученые прогнозируют рекордные солнечные вспышки 15 октября

71

Ученые прогнозируют рекордный уровень солнечной активности в среду, 15 октября. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своем Telegram-канале.

По данным лаборатории, 13 октября на Солнце было зафиксировано 23 вспышки, включая три мощные класса М. За вторник, 14 октября, зарегистрировано 12 обычных и две сильные вспышки.

По оценкам специалистов, значительный объем солнечной плазмы движется в направлении Земли, однако его интенсивность пока недостаточна для серьезных последствий.

Пик вспышечной активности ожидается 15 октября. Ученые прогнозируют превышение рекордных показателей, зафиксированных за последние 2-3 месяца, пишет Смотрим.