Ученые прогнозируют магнитные бури на Земле в ближайшие сутки

Российские ученые прогнозируют в ближайшие сутки повышенную солнечную активность и высокие риски геомагнитных возмущений, при этом возможны слабые магнитные бури, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, пишет Смотрим.

В понедельник на Земле бушевала самая сильная за три месяца магнитная буря уровня, близкого к G3. На следующий день уровень магнитной бури был слабым.

Согласно данным ученых, в минувшие сутки вспышечная активность была повышенной без рисков для Земли.

На ближайшие сутки прогнозируется повышенная вспышечная активность.

"Геомагнитная обстановка — высокие риски геомагнитных возмущений и слабых магнитных бурь из-за сохраняющейся высокой скорости солнечного ветра", – говорится в сообщении.

Несколько дней назад ученые отмечали, что сентябрь показывает нетипично высокую геомагнитную активность, только за первые 10 дней месяца произошли три магнитных бури.