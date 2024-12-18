Ученые предупредили о риске затопления Великобритании к 2050 году

217

В Великобритании около 6 млн зданий могут уйти под воду к 2050 году. Об этом 17 декабря сообщило британское агентство по охране окружающей среды (ЕА) в своем докладе.

«Около 6,3 млн объектов недвижимости (домов и предприятий) в Англии находятся в зонах, подверженных риску затопления из одного или нескольких источников», — говорится в докладе агентства.

Сообщается, что из-за изменения климата общее число зданий, подверженных риску затопления поверхностными водами, к середине века может увеличиться до 8 млн.

Для Великобритании такой расклад приведет к экономическим проблемам, пишут "Известия".