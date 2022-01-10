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Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения

10 января 2022 11:32
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Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения

Небольшой участок Великой Китайской стены длиной около двух метров обрушился в результате землетрясения, произошедшего в субботу в провинции Цинхай, сообщает газета Global Times.

"Два метра Великой Китайской стены рухнули в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу, который находится в 114-ти километрах от эпицентра", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что власти после землетрясения провели осмотр культурных достопримечательностей и обнаружили место обрушения на стене, этот участок относят ко времени существования Империи Мин (1368-1644 годы). Специалисты установили необходимые опоры и начали ремонтно-восстановительные работы.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 6,3 балла. В то же время местные специалисты, отмечает издание, указывают, что магнитуда составила 6,9.

Землетрясение произошло в малонаселенной области, но толчки ощущали жители некоторых крупных городов. Пострадали в результате землетрясения девять человек, восемь из них уже выписаны из больницы, сообщает РИА Новости.

Фото: pixabay.com

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