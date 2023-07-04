Убытки бизнеса от беспорядков во Франции оцениваются в 1 млрд евро

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За эти дни в стране были подожжены 1300 зданий, сгорело почти 5700 автомобилей – заявил собственный корреспондент "Вестей ФМ" во Франции Александр Зуев.

Протесты во Франции идут на убыль. За минувшую ночь в стране было сожжено 159 автомобилей, 24 здания повреждены, 4 помещения полиции стали объектами нападения. Арестованы 72 человека, что в 2 раза меньше, чем в предыдущую ночь – рассказал собственный корреспондент "Вестей ФМ" во Франции Александр Зуев.

По его словам, за последние две ночи во Франции было мобилизовано 45 тысяч полицейских – за время нынешних беспорядков во французском обществе поменялось отношение к полиции, если раньше полицию обвиняли в неэффективности, то сейчас, согласно опросам, доверие к ним возросло.

"По данным министерства внутренних дел Франции, за эти дни были подожжены 1300 зданий, сгорело почти 5700 автомобилей. А глава союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безьё заявил, что убытки бизнеса от беспорядков в стране оцениваются в более чем 1 млрд евро. И это без учета потерь в туризме", – отметил Зуев.

Напомним, по предварительным подсчетам, ущерб от массовых беспорядков во Франции составляет минимум 1 млрд евро, пишет Смотрим.