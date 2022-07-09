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Убийца Абэ сказал, что изначально планировал застрелить главу религиозной группы

9 июля 2022 09:33
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Убийца Абэ сказал, что изначально планировал застрелить главу религиозной группы

Тэцуя Ямагами, застреливший экс-премьера Японии Синдзо Абэ, изначально планировал нападение на другого человека, передает Kyodo. На допросе он заявил, что хотел убить главу религиозной организации, но после решил совершить преступление против господина Абэ, потому что считал экс-премьера причастным к ней. Название организации не раскрывается.

По информации NHK, 41-летний Тэцуя Ямагами на допросе также сказал, что совершил преступление из-за финансовых проблем его семьи. Преступник считает, что проблемы начались после того, как его мать пожертвовала большую сумму «группе лиц», с которой якобы был связан господин Абэ.

Убийство произошло во время предвыборного митинга накануне, 8 июля. Тэцуя Ямагами — бывший моряк японских Сил самообороны — выстрелил политику в спину. Смерть Абэ стала шестым случаем убийства политика в Японии после Второй мировой войны, пишет Коммерсантъ.

 

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