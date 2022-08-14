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У Стены Плача в Иерусалиме обстреляли автобус, семь человек получили ранения

14 августа 2022 10:34
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Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Автобус обстреляли около Стены Плача в Старом городе Иерусалима, семь человек получили серьезные ранения, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на медиков, передает РИА Новости.

Нападавший, предположительно, скрылся.

Как уточнила служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (MDA), двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные пятеро получили ранения легкой и средней степени тяжести.

Как пишут "Известия", при обстреле автобуса у Стены Плача (Западная Стена) в Иерусалиме пострадала беременная женщина, которая находилась в соседней машине. Об этом сообщила газета The Times Of Israel 14 августа.

«Среди раненых в результате стрельбы была 35-летняя беременная женщина, которая сидела в соседней машине. Ее травму живота врачи описали как сложную и ее жизнь была в опасности. В больнице сообщили, что она перенесла экстренные роды. Новорожденный находится в тяжелом, но стабильном состоянии», — передает издание.

 

Фото:   AFP 2022 / Ahmad Gharabli / РИА Новости

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