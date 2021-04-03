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Первая леди Аргентины Фабиола Яньес сдала тест на коронавирус вслед за президентом страны Альберто Фернандесом, он показал отрицательный результат, сообщает портал Infobae со ссылкой на близкие к президенту источники, передает РИА Новости.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что его тест на антиген коронавируса оказался положительным, он ожидает подтверждения второго теста ПЦР и чувствует себя хорошо.

В январе в администрации аргентинского президента сообщали, что он сделал прививку первым компонентом вакцины "Спутник V". Как отметила в субботу аргентинская газета Clarin со ссылкой на источники, Фернандес был привит двумя дозами вакцины от коронавируса.

Директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, комментируя РИА Новости сообщение о тесте Фернандеса, заявил, что вакцинация не исключает заражение, 8% привитых находятся в зоне риска, но она исключает тяжёлые последствия.