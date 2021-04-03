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У первой леди Аргентины, в отличие от мужа, тест на COVID-19 - отрицательный

3 апреля 2021 17:42
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Фернандес был привит двумя дозами вакцины "Спутник V".

Первая леди Аргентины Фабиола Яньес сдала тест на коронавирус вслед за президентом страны Альберто Фернандесом, он показал отрицательный результат, сообщает портал Infobae со ссылкой на близкие к президенту источники, передает РИА Новости.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что его тест на антиген коронавируса оказался положительным, он ожидает подтверждения второго теста ПЦР и чувствует себя хорошо.

В январе в администрации аргентинского президента сообщали, что он сделал прививку первым компонентом вакцины "Спутник V". Как отметила в субботу аргентинская газета Clarin со ссылкой на источники, Фернандес был привит двумя дозами вакцины от коронавируса.

Директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, комментируя РИА Новости сообщение о тесте Фернандеса, заявил, что вакцинация не исключает заражение, 8% привитых находятся в зоне риска, но она исключает тяжёлые последствия.

 

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