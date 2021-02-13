Twitter заморозил аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам безопасности

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Twitter приостановил действие официальной учетной записи делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, передает ТАСС.

"12 февраля техподдержка Twitter заблокировала официальный аккаунт российской делегации по контролю за вооружениями", - написал руководитель делегации Константин Гаврилов в своем личном аккаунте в этой же соцсети. Он предположил, что причиной стала "альтернативная позиция РФ по военно-политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам".