Турция запретила полёты российских самолётов с двойной регистрацией

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С 1 ноября власти Турции запретили полёты российских самолётов с двойной регистрацией через воздушное пространство страны, сообщает РБК со ссылкой на члена совета директоров авиакомпании Nordwind Анну Подгорную и источники ещё в двух российских перевозчиках.

По словам Подгорной, рейсы в Египет выполняются на 20—30 минут дольше из-за необходимости облетать Турцию.

«Все рейсы (в Египет. — RT) выполняются, обязательства перед туристами (пассажирами) выполняются в полном объёме», — сказала Подгорная.

Минтранс намерен провести переговоры с турецкой стороной по данному вопросу.