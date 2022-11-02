Турецкие сухогрузы продолжат вывозить зерно с Украины

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Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что сухогрузы под турецкими флагами продолжат вывоз зерна с Украины по гуманитарным коридорам. Его слова приводит РИА Новости.

29 октября Москва приостановила свое участие в сделке, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе с помощью дронов.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. 20 октября первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что не стоит быть слишком оптимистичными насчет его продления, пишет Лента.