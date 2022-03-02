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Цена газа в Европе превысила $2000 за 1 тыс. куб. м впервые с 21 декабря 2021 года. Это в среду, 2 марта, следует из данных лондонской биржи ICE.

Цена ближайшего (апрельского) фьючерса на хабе TTF достигла $2011 за 1 тыс. куб. м, что на 42% по отношению к уровню закрытия вторника, 1 марта. Это новый максимум с 21 декабря 2021 год, когда 1 тыс. куб. газа стоили $2138.

Рост биржевых котировок на газ наблюдается на фоне того, что США, Евросоюз, Великобритания и некоторые другие страны заявили о введении санкций против ряда российских юридических и физических лиц после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении операции по защите Донбасса в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР о помощи.

23 февраля президент США Джо Байден ввел рестрикции против компании-оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG и ее должностных лиц. Он подчеркнул, что этот шаг является еще одной частью первоначального транша санкций в ответ на действия России, пишут "Известия".