Трое россиян погибли при взрыве в Центральноафриканской Республике

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Трое россиян и двое полицейских ЦАР погибли 28 мая при взрыве в Центральноафриканской Республике (ЦАР), передают "Известия" со ссылкой на портал Сameroonmagazine.

«В пятницу утром в городе Бандиба автомобиль с офицерами полиции из Центральной Африки и нашими российскими союзниками подорвался на мине по дороге в Донгбайке в префектуре Нана-Мамбере на северо-западе Центральноафриканской Республики», —сообщил 29 мая префект Нана-Мамбере Марсель Багазара.

Он уточнил, что погибшие выполняли миссию ООН по разминированию.

Еще четверо ранены - один из них военный и трое полицейские ЦАР.

В посольстве РФ в ЦАР сообщили, что проверяют информацию о гибели россиян.

Фото: TASS/Zuma/"Известия"