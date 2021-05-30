Я нашел ошибку
Главные новости:
"Русские — очень душевные люди, которые любят часами сидеть за столом".
Французский шеф-повар поделился наиболее яркими впечатлениями о России
В посольстве РФ в ЦАР сообщили, что проверяют информацию о гибели россиян.
Трое россиян погибли при взрыве в Центральноафриканской Республике
Или передана отбывать наказание в Россию.
В Минске предположили, что Софью Сапегу могут помиловать
Его направят на психиатрическую экспертизу.
Устроившего стрельбу в Екатеринбурге бывшего сотрудника полиции задержали
По данным на 20:00 в регионе проголосовали 355 483 избирателя, это — результат семи дней голосования онлайн и офлайн.
Рекордная явка: в Самарской области завершилось предварительное голосование «Единой России»
Ранение получил сотрудник Росгвардии.
В Екатеринбурге мужчина открыл окно и начал стрелять по прохожим: в тяжелом состоянии госпитализирована девочка
Его высота составит 703 метра.
В Санкт-Петербурге планируют построить второй по высоте небоскреб в мире
Извержение вулкана разделило жизнь местных жителей на "до" и "после".
Потоки лавы уничтожили сотни домов в Конго
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.59
0.13
EUR 89.67
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре названы победители турнира среди родительских школьных команд «Высший класс!»
В региональном центре «Мой бизнес» обсудили вопросы подготовки специалистов в сфере высоких технологий
Самарская областная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Трое россиян погибли при взрыве в Центральноафриканской Республике

30 мая 2021 23:36
119
В посольстве РФ в ЦАР сообщили, что проверяют информацию о гибели россиян.

Трое россиян и двое полицейских ЦАР погибли 28 мая при взрыве в Центральноафриканской Республике (ЦАР), передают "Известия" со ссылкой на  портал Сameroonmagazine.

«В пятницу утром в городе Бандиба автомобиль с офицерами полиции из Центральной Африки и нашими российскими союзниками подорвался на мине по дороге в Донгбайке в префектуре Нана-Мамбере на северо-западе Центральноафриканской Республики», —сообщил 29 мая префект Нана-Мамбере Марсель Багазара.

Он уточнил, что погибшие выполняли миссию ООН по разминированию.

Еще четверо ранены - один из них военный и трое полицейские ЦАР.

В посольстве РФ в ЦАР сообщили, что проверяют информацию о гибели россиян.

 

Фото: TASS/Zuma/"Известия"

Теги: взрыв погибли трое россиян ЦАР

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
"Для того чтобы что-то требовать, Чехия сначала должна предъявить неопровержимые доказательства, которые будут перепроверены российской стороной".
10 мая 2021, 18:04
В Совфеде ответили на требование Чехии о компенсации за взрыв во Врбетице
"Для того чтобы что-то требовать, Чехия сначала должна предъявить неопровержимые доказательства, которые будут перепроверены российской стороной". Политика
785
По предварительной информации, причиной смерти стало отравление газом.
08 мая 2021, 14:34
В Мурманске из-за взрыва самогонного аппарата погибли мужчина и ребенок
По предварительной информации, причиной смерти стало отравление газом. Происшествия
1063
28 человек погибли в результате взрыва и пожара в больнице в Багдаде
25 апреля 2021, 12:37
28 человек погибли в результате взрыва и пожара в больнице в Багдаде
Пострадали свыше 50 человек, но эти цифры могут вырасти. В мире
821
В центре внимания
временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой. 
30 мая 2021  11:21
В Самаре временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой
Транспорт
854
В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6
30 мая 2021  11:07
В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6
Транспорт
324
Участки для предварительного голосования Единой России открылись в Самарской области
30 мая 2021  10:10
Участки для предварительного голосования «Единой России» открылись в Самарской области
Выборы в Самарской области
410
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
28 мая 2021  13:12
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
Общество
688
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
28 мая 2021  10:58
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
Транспорт
710
Весь список