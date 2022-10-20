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Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании

20 октября 2022 16:47
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Она  уходит в отставку менее чем через два месяца после ее назначения на пост лидера Консервативной партии и главы британского правительства.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку менее чем через два месяца после ее назначения на пост лидера Консервативной партии и главы британского правительства, передает РИА Новости.

"Я признаю, что, учитывая ситуацию, не могу справиться с обязанностями возложенного на меня мандата (премьер-министра), на пост которого я была избрана Консервативной партией. Поэтому я связалась с Его Величеством Королем (Карлом III. — Прим. ред.), чтобы оповестить его, что я ухожу в отставку с поста лидера Консервативной партии", — заявила она, выступая с обращением, трансляцию которого вел канал Sky News.

Политик уточнила, что останется главой правительства, пока не будет избран ее преемник.

По ее словам, выборы нового лидера Консервативной партии пройдут на следующей неделе.

 

Фото:    AFP 2022 / Daniel Leal / РИА Новости

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