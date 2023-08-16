Трампу предписали добровольно явиться в тюрьму

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Экс-президент США Дональд Трамп должен до 25 августа добровольно явиться в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия. Там должен состояться его формальный арест. Это следует из заявления офиса шерифа округа.

В заявлении также говорится, что в тюрьме будут приняты все 19 обвиняемых, проходящих по делу. После прибытия в тюрьму все они пройдут формальную процедуру ареста – обыск, фотографирование, снятие отпечатков пальцев.

В понедельник жюри присяжных в штате Джорджия выдвинуло против Трампа, ряда его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Фактически им инкриминируют создание организованной группы, пытавшейся пересмотреть результаты волеизъявления, передает ТАСС.

Обвинения против экс-президента США предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.