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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо немедленно начать переговоры для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«И сейчас мы имеем [конфликт] между Россией и Украиной. <...> Мы должны [прийти] к незамедлительным переговорам <…> или мы придем к третьей мировой войне», — отметил Трамп, выступая перед сторонниками в штате Невада.

В конце сентября Трамп заявил, что готов возглавить переговорную группу, которая могла бы достичь условий мира между Украиной и Россией.

После этого обозреватель The American Thinker Оливия Мюррей написала, что предложение Трампа стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом поставило Белый дом в тупик.

В свою очередь директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сообщил, что Москва не отказывается от посредников в переговорах с Киевом.

Однако, по словам дипломата, Москва не будет обсуждать с Киевом выбор жителей четырех новых регионов, пишет Газета.