Трамп потребовал установить памятник Стиву Джобсу и Уолту Диснею в Национальном парке героев США

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Дональд Трамп подписал указ, согласно которому должны построить Национальный парк американских героев. В нем планируется поставить памятники американским политикам, музыкантам, спортсменам и деятелям искусства.

В указе есть список из более 200 героев по мнению Трампа. Среди них оказались Стив Джобс и Уолт Дисней. Они, как и другие, «внесли существенный вклад в общественную жизнь Америки или иным образом оказали значительное влияние на ее историю».

В список также попали музыкант Элвис Пресли, актриса Ингрид Бергман, боксер Мухаммед Али, Мартин Лютер Кинг и бывшие президенты Томас Джефферсон, Джордж Вашингтон и Джон Адамс, сообщает iphones.ru.