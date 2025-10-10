Трамп не получил Нобелевскую премию мира

181

Президент США Дональд Трамп остался без Нобелевской премии мира в 2025 году.

Награду получила венесуэльский оппозиционный политик Марии Корине Мачадо.

Как отметили в Нобелевском комитете, Мачадо удостоена премии за "неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

Трамп неоднократно заявлял, что достоин Нобелевской премии мира. По словам главы Белого дома, он смог остановить семь войн и близок прекращению конфликта в секторе Газа, пишет Смотрим.