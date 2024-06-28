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Трамп и Байден по семь раз упомянули Путина в предвыборных дебатах

28 июня 2024 10:57
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Трамп и Байден по семь раз упомянули Путина в предвыборных дебатах

Президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп по семь раз упомянули имя российского лидера Владимира Путина в своих предвыборных дебатах, пишет Рен-ТВ.

В то же время Трамп упомянул Россию 16 раз, а вот Байден не назвал ее ни разу.

Также Трамп назвал Байдена преступником, "таким же, как и его сын" и предположил, что президент попадет в тюрьму сразу, как только освободит свою должность.

В свою очередь, действующий американский лидер снова допускал ошибки в своей речи: так, он назвал миллиардеров триллионерами, но тут же поправил сам себя.

Напомним, что первые теледебаты двух кандидатов в президенты США прошли 27 июня в Атланте. Трансляцию вел телеканал CNN.

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