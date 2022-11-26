Токаев назвал сотрудничество с Россией одним из приоритетов Казахстана

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Победивший на внеочередных выборах Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность главы государства, пишет РИА Новости.

Он пообещал служить народу Казахстана. «Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности», — произнес политик.

Токаев набрал 81,31 процента голосов избирателей. Согласно окончательным данным комиссии, явка по стране составила 69,44 процента.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии инаугурации назвал сотрудничество с Россией и КНР одним из приоритетов внешней политики государства. Его слова приводит ТАСС.

«В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами — Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям», — подчеркнул политик.

Токаев добавил, что Казахстан продолжит проводить сбалансированную и конструктивную внешнюю политику, направленную на защиту национальных интересов страны.

Ранее действующий президент Казахстана победил на внеочередных выборах главы республики. Токаев набрал 81,31 процента голосов избирателей. Согласно окончательным данным комиссии, явка по стране составила 69,44 процента. 26 ноября состоялась процедура инаугурации, казахстанский лидер принял присягу и официально вступил в должность, пишет Лента.