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В интервью The New York Times Тим Кук похвалил Илона Маска и Tesla, передает iphones.ru.

По словам Кука, он никогда не встречался с Маском, но восхищается им и Tesla.

"Вы знаете, я никогда не разговаривал с Илоном, хотя я очень восхищаюсь и уважаю компанию, которую он создал. Я думаю, что Tesla проделала невероятную работу не только установив лидерство, но и сохранив лидерство в течение такого длительного периода времени в области электромобилей", - Тим Кук, генеральный директор Apple.

В конце 2020 года Маск рассказал, что предлагал Apple купить Tesla, но Кук отказался с ним встречаться и обсуждать предложение.