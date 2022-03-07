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TikTok прекратит распространение нового контента в России

7 марта 2022 10:50
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TikTok прекратит распространение нового контента в России

Социальная сеть TikTok приняла решение приостановить распространение нового контента и ведение прямых эфиров на территории России на фона российского закона «фейковых новостях». Об этом говорится в заявлении площадки, опубликованном 6 марта в Twitter.

«В свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы изучаем последствия этого закона», — сказано в сообщении.

Уточняется, что компания сможет полностью восстановить свою работу в России, как только убедится в безопасности для себя. При этом служба обмена сообщениями по-прежнему будет функционировать, пишут "Известия".

4 марта Кремль сообщил о том, что президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России и призывы к антироссийским санкциям.

 

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