The Beatles выпустит новую песню впервые за 53 года

Из-за низкого качества выпустить песню, записанную в 1970 году, до сих пор не удавалось. Помог искусственный интеллект.

Впервые за 53 года группа The Beatles выпустит новую песню. Премьера сегодня вечером, а пока о процессе её создания рассказали в короткометражном фильме. Автор композиции Now and Then ("Время от времени") Джон Леннон. В 70-м он записал демоверсию на магнитофонную ленту, но из-за низкого качества и фонового гула выпустить песню до сих пор не удавалось. Избавиться от фона помог искусственный интеллект. Машина, обученная распознавать голос Леннона, помогла выделить вокал и очистить его от посторонних шумов. Новую технологию несколько лет назад разработала команда режиссера Питера Джексона при создании документального фильма о битлах, пишет Смотрим.