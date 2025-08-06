телескоп зафиксировал объекты, не вписывающиеся в модели космоса

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Телескоп «Джеймс Уэбб» зафиксировал ультрафиолетовое излучение от девяти объектов, существовавших, возможно, до появления первых звезд. Об этом 4 августа сообщается в журнале Scientific American.

Астрофизики идентифицировали девять новых источников света, шесть из которых имеют красное смещение 17, а три — 25. Это соответствует возрасту Вселенной от 200 до 100 млн лет. Если расчеты верны, эти объекты существовали задолго до начала звездообразования — на этапе, когда звезды и галактики еще не могли сформироваться. Это противоречит существующим моделям эволюции Вселенной.

«Если подтвердится, что они действительно на таких расстояниях, значит, в первые 200 млн лет Вселенная была гораздо активнее, чем считалось ранее», — отмечается в публикации.

Чтобы объяснить источник зафиксированного света, другая группа исследователей выдвинула гипотезу о первичных черных дырах — особом типе объектов, которые могли образоваться уже в первые секунды после Большого взрыва. Эти дыры могли захватывать газ, разогревать его и тем самым излучать свет, который сегодня наблюдает телескоп, пишут "Известия".