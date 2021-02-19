Telegram хочет привлечь инвестиции на $1 миллиард

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Telegram собирается привлечь минимум $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов, сообщают источники Коммерсанта.

Компания выпустит конвертируемые облигации, которые не будут размещены на бирже. Они будут действительны в течение пяти лет, каждый год Telegram будет выплачивать купон, предварительно в размере 7–8% от суммы долга.

Если Telegram в ближайшие пять пойдет на IPO, владельцы облигаций смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.

Минимальный чек для покупки облигаций Telegram составляет $50 млн. Однако он может быть снижен до $10 млн. Организатором размещения выступает сам Telegram, а агентами — банки и брокеры в России, Европе, Азии и Ближнем Востоке. В России предложения поступают от ВТБ и Атона.

Право отбирать инвесторов остается за Telegram. При этом жители США не могут купить ценные бумаги.