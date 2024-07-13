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Суд закрыл дело против Алека Болдуина о непредумышленном убийстве

13 июля 2024 09:23
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Суд закрыл дело против Алека Болдуина о непредумышленном убийстве

Суд в штате Нью-Мексико закрыл дело против актера Алека Болдуина, которого обвиняли в непредумышленном убийстве оператора во время работы над фильмом "Ржавчина" (Rust). Об этом сообщает телеканал NBC.

Как отмечает телеканал, адвокаты Болдуина обратились с просьбой закрыть дело, ссылаясь на то, что прокуратура скрыла некоторые факты, которые могли быть связаны с инцидентом. Суд постановил прекратить дело без права на повторный пересмотр.

В 2021 году на съемках вестерна "Ржавчина" с участием Болдуина, выступавшего также одним из продюсеров фильма, актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Последнего через несколько часов выписали из больницы, оператора врачам спасти не удалось. Болдуину предъявлялись обвинения в убийстве Хатчинс, но они были сняты в апреле 2023 за недостаточностью улик, а затем, в январе 2024 года, ему вновь предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, пишет ТАСС.

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