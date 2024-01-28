Суд в Турции обязал мужчину выплатить жене компенсацию из-за нечистоплотности

174

Суд в Турции обязал жителя Анкары выплатить жене компенсацию в размере 16,5 тысячи долларов из-за нечистоплотности, передает РИА Новости со ссылкой на портал Haber.

Женщина решила развестись с мужем на том основании, что он чистит зубы один-два раза в неделю, носит одну и ту же одежду по пять дней и не следит за личной гигиеной.

Суд удовлетворил просьбу супруги о разводе, а также присудил компенсацию в размере 500 000 турецких лир (16,5 тысячи долларов США).

Судебный процесс вызвал большой интерес и стал поводом для дискуссий в соцсетях.

Фото: pxhere.com