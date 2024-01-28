Я нашел ошибку
Главные новости:
Женщина решила развестись с мужем на том основании, что он чистит зубы один-два раза в неделю, носит одну и ту же одежду по пять дней и не следит за личной гигиеной.
Суд в Турции обязал мужчину выплатить жене компенсацию из-за нечистоплотности
«Студенческий десант»: студенты Нефтегорского техникума познакомились со службой полиции 
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, проверка продолжается.
В аэропорту Ульяновска и Самары полицейские задержали хулигана
Аэрофлот запустил тестирование услуги перевозки животных на пассажирском кресле
Аэрофлот запустил тестирование услуги перевозки животных на пассажирском кресле
С 1 февраля изменится расписание электричек из Самары до Тольятти
Только в исполнительской номинации участвуют почти 200 педагогов и концертмейстеров из 21 школы искусств.
Сегодня в Самаре проходит конкурс среди педагогов школ искусств «Призвание»
Путин открыл зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде
Путин открыл зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде
В Самаре ночью -15, -17°С, днем -7, -9°С.
29 января в Самарской области без осадков, до -10°С
Наверх
Самара  -14 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.52
0.86
EUR 97.09
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Студенческий десант»: студенты Нефтегорского техникума познакомились со службой полиции 
Самарцам расскажут про спячку у животных
Читатели Самарской областной библиотеки услышат эхо Ленинграда 1941–1944 годов
Весь список
  • Персональные данные

Суд в Турции обязал мужчину выплатить жене компенсацию из-за нечистоплотности

28 января 2024 22:28
174
Женщина решила развестись с мужем на том основании, что он чистит зубы один-два раза в неделю, носит одну и ту же одежду по пять дней и не следит за личной гигиеной.

Суд в Турции обязал жителя Анкары выплатить жене компенсацию в размере 16,5 тысячи долларов из-за нечистоплотности, передает РИА Новости со ссылкой на портал Haber.

Женщина решила развестись с мужем на том основании, что он чистит зубы один-два раза в неделю, носит одну и ту же одежду по пять дней и не следит за личной гигиеной.

Суд удовлетворил просьбу супруги о разводе, а также присудил компенсацию в размере 500 000 турецких лир (16,5 тысячи долларов США).

Судебный процесс вызвал большой интерес и стал поводом для дискуссий в соцсетях. 

 

Фото:   pxhere.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«Крылья Советов» создают вторую команду 
27 января 2024  18:30
«Крылья Советов» создают вторую команду 
714
Более трех миллионов туристов отдохнули в Самарской области в 2023 году
26 января 2024  12:08
Более трех миллионов туристов отдохнули в Самарской области в 2023 году
502
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
25 января 2024  12:20
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
666
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре
25 января 2024  11:39
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре
3457
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
25 января 2024  10:59
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
504
Весь список