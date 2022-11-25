Страны ЕС договорились исключить российский газ из совместных закупок

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Министры энергетики стран Евросоюза договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, говорится в документе, распространенном по итогам прошедшей в четверг неформальной встречи в Брюсселе.

Страны ЕС условились в 2023 году приобрести через механизм совместных закупок не менее 13,5 миллиарда кубометров или 15% всего газа, необходимого для заполнения хранилищ.

Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок", — говорится в документе.

При этом в заявлении не уточняется, что означает термин "российский газ" — будет ли таковым считаться топливо, добытое в России и приобретенное через посредников.

Механизм совместных закупок предполагает, что газовые компании в ЕС представят ЕК данные о своих потребностях, власти ЕС наймут посредника, который просчитает запросы и займется поиском поставщика. Европейские страны обяжут компании пользоваться услугами посредника, чтобы довести долю закупаемого газа до 15% от обязательств по заполнению хранилищ в 2023 году.

Чтобы решение вступило в силу, его должны утвердить на декабрьском плановом заседании совета ЕС по энергетике, однако глава Минпромторга Чехии (страна-председатель ЕС в этом году. — Прим.Ред.) Йозеф Сикела сообщил, что дискуссия по теме завершена и предложение утвердят без дополнительных обсуждений, пишет РИА Новости.