США расширили антироссийский санкционный список и включили в него 13 физических и более 30 юридических лиц.

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Об этом заявили представители американского министерства финансов в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

Под новые ограничительные меры попала бывшая спортсменка Алина Кабаева, глава холдинга «Фосагро» Андрей Гурьев, основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, глава городской администрации Мариуполя Константин Иващенко и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Также американские власти ввели визовые санкции в отношении сотен граждан России. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтоном были введены ограничения в отношении 893 российских официальных лиц, включая членов Совета Федерации и военных.

Кроме того, Соединенные Штаты ввели рестрикции против 31 правительственного чиновника из третьих стран за поддержку присоединения Крыма к России, пишет Лента.