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США перебросят в Польшу около 2,5 тыс. военных. Об этом в среду, 2 февраля, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

«Мы надеемся на американских солдат, и такие переговоры проведены. <…> У нас, похоже, окажется около 2,5 тыс. дополнительных солдат», — заявил Солох в эфире радиостанции Polskie Radio.

Отмечается, что в настоящее время в Польше находится около 5,5 тыс. американских солдат.

«Я хочу напомнить, что действуют два плана. Один план — это физическое присутствие американских солдат, в том числе на польской земле. Второй план — это введение в действие механизма, создание возможностей для переброски существенных количеств войск, если бы такая необходимость возникла. Здесь также ведется работа», — заключил Солох.

29 января президент США Джо Байден заявил о скорой переброске американских войск в Восточную Европу и другие страны НАТО. При этом он уточнил, что их будет «не слишком много».

Ранее в тот же день Будапешт получил запрос от Вашингтона на размещение дополнительных американских войск на своей территории. Как сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, этот вопрос сейчас рассматривается в министерстве обороны страны, пишут "Известия".