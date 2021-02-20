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США не планируют возвращаться к формату G8 с участием России

20 февраля 2021 09:22
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США не планируют возвращаться к формату G8 с участием России

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что США не намерены приглашать Россию на саммит G7, вернув его к формату G8.

В июле прошлого года 45-й американский президент Дональд Трамп заявил, что список участвующих в саммите стран устарел, и предложил пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

«Я не думаю, что в наших планах делать России новые приглашения (на саммит.— “Ъ”)», — приводит Reuters слова госпожи Псаки. Она отметила, что такое решение в любом случае может быть принято только вместе с остальными странами-участницами формата.

Сегодня, 19 февраля, конференция стран G7 прошла в онлайн-формате. Участие в ней приняли президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также премьер-министры Великобритании, Италии, Канады и Японии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия полностью удовлетворена эффективностью формата G20 и не стремится возродить G8, пишет Коммерсантъ.

Фото: AFP 2020

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