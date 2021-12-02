США и их союзники призвали Белоруссию прекратить организацию миграции через границы ЕС

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США, Канада, Великобритания и ЕС призывают правительство Белоруссии прекратить "организацию незаконной миграции" через границы Евросоюза, освободить порядка 900 политзаключенных и вступить в диалог с оппозицией, говорится в совместном заявлении этих стран, передает РИА Новости.

"Мы вновь требуем, чтобы режим Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границы с ЕС. Те, кто в Белоруссии или иных третьих странах способствуют незаконному пересечению внешних границ ЕС, должны знать, что это будет стоить им дорого", - говорится в тексте заявления, которое опубликовал на своем сайте канадский МИД. Заявление было обнародовано вслед за введением нового пакета санкций западных стран в отношении Белоруссии.

В заявлении также содержится призыв "безоговорочно и без промедления освободить почти 900 политических заключенных, прекратить репрессивную кампанию и выполнить рекомендации экспертной миссии Московского механизма ОБСЕ, приняв значительные меры по устранению озабоченностей, выявленных в рамках Венского механизма ОБСЕ".

"Режим должен немедленно вступить во всеобъемлющий и реальный политический диалог с представителями демократической оппозиции и гражданского общества при содействии ОБСЕ, ведущий к новым свободным и справедливым президентским выборам под международным наблюдением", - заявили США и их западные союзники.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса.

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков