Я нашел ошибку
Главные новости:
Перед лауреатами и гостями на церемонии награждения выступил генеральный директор Госкорпорации  "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Коллектив Самарского университета награжден премией имени Юрия Гагарина
А также освободить порядка 900 политзаключенных и вступить в диалог с оппозицией.
США и их союзники призвали Белоруссию прекратить организацию миграции через границы ЕС
В рамках совещания были рассмотрены основные вопросы текущей реализации концепции СТА и обозначены планы дальнейшей работы.
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу развития Самарско-Тольяттинской агломерации
В такой период нужно быть очень осторожным, обязательно рассказать своим детям о мерах безопасного поведения на льду.
В Самарской области на дорогах ожидается сильная гололедица
Дмитрий Азаров принял участие в презентации рейтинга российских моногородов по итогам 2020 года.
Тольятти вошел в ТОП-10 российских моногородов
Ключевые объекта ремонта уже определены.
В 2022 году в Самаре планируется обновить 27 участков дорог на средства нацпроекта
Цель работы - повышение надежности и качества электроснабжения жителей и предприятий Утевки, а также обеспечение возможности присоединения новых потребителей.
ССК модернизирует систему электроснабжения в Утевке
Инспекторы по делам несовершеннолетних помогли семье найти выход из сложившейся конфликтной  ситуации.
Полицейские разыскали пропавшую 15-летнюю самарчанку и передали ее родителям
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.06
0.09
EUR 83.81
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области проходит областной онлайн-фестиваль, посвященный Международному Дню инвалидов
Тольяттинская филармония приготовила новогодние сказки
В самарском Доме офицеров состоится творческая встреча с Анной Семенович 
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

США и их союзники призвали Белоруссию прекратить организацию миграции через границы ЕС

2 декабря 2021 20:28
84
А также освободить порядка 900 политзаключенных и вступить в диалог с оппозицией.

США, Канада, Великобритания и ЕС призывают правительство Белоруссии прекратить "организацию незаконной миграции" через границы Евросоюза, освободить порядка 900 политзаключенных и вступить в диалог с оппозицией, говорится в совместном заявлении этих стран, передает РИА Новости.

"Мы вновь требуем, чтобы режим Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границы с ЕС. Те, кто в Белоруссии или иных третьих странах способствуют незаконному пересечению внешних границ ЕС, должны знать, что это будет стоить им дорого", - говорится в тексте заявления, которое опубликовал на своем сайте канадский МИД. Заявление было обнародовано вслед за введением нового пакета санкций западных стран в отношении Белоруссии.

В заявлении также содержится призыв "безоговорочно и без промедления освободить почти 900 политических заключенных, прекратить репрессивную кампанию и выполнить рекомендации экспертной миссии Московского механизма ОБСЕ, приняв значительные меры по устранению озабоченностей, выявленных в рамках Венского механизма ОБСЕ".

"Режим должен немедленно вступить во всеобъемлющий и реальный политический диалог с представителями демократической оппозиции и гражданского общества при содействии ОБСЕ, ведущий к новым свободным и справедливым президентским выборам под международным наблюдением", - заявили США и их западные союзники.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. 

 

Фото:   РИА Новости / Павел Бедняков

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 902 жителя Самарской области заболели коронавирусом
2 декабря 2021  13:07
Еще 902 жителя Самарской области заболели коронавирусом
524
В Самаре могут отказаться от схемы посадки в автобусы только через переднюю дверь
2 декабря 2021  12:45
В Самаре могут отказаться от схемы посадки в автобусы только через переднюю дверь
300
В Ленинском районе Самары изымут земли под строительство метро
2 декабря 2021  11:59
В Ленинском районе Самары изымут земли под строительство метро
404
Еще 904 жителя Самарской области заболел коронавирусом
1 декабря 2021  13:34
Еще 904 жителя Самарской области заболели коронавирусом
675
С 10 декабря в Самаре и Тольятти начинают работать пункты выдачи призов викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
1 декабря 2021  10:13
С 10 декабря в Самаре и Тольятти начинают работать пункты выдачи призов викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
1024
Весь список