США и ещё 34 страны призвали исключить Россию из спорта

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США и ещё 34 страны призвали приостановить членство национальных органов управления спортом России и Беларуси в международных спортивных федерациях.

«Национальные ведомства по управлению спортом России и Беларуси должны быть отстранены от международных спортивных федераций», — приводит текст сообщения Госдепартамента США ТАСС.

Помимо США, под документом подписались представители Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Швеции, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Эстонии, Южной Кореи и Японии.

В посольстве России в США отреагировали на это заявление? сообщает Чемпионат.com.

«Действия коллективного Запада — очередной пример нечестной конкуренции с целью лишить российских спортсменов возможности состязаться на равных с соперниками из других государств. Подчёркиваем, что спорт должен оставаться вне политики. Использование его в качестве инструмента давления и для сведения счётов прямо нарушает базовые принципы олимпийского движения, противоречит духу состязательности и здоровой конкуренции», — отмечается в комментарии посольства в соцсетях.