среди эвакуированных из-за пожара в Турции россиян нет пострадавших

Туристов из РФ, которых эвакуировали из-за лесного пожара в Турции, разместили в безопасных отелях; пострадавших среди них нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство России в Анталье.

«По информации турецкой стороны, все они были размещены в близлежащих безопасных гостиницах. Пострадавших в результате пожара граждан России нет. Обращения на экстренную линию генконсульства от российских туристов не поступали», — говорится в сообщении.

По словам сотрудников дипведомства, турецкие пожарные уже потушили большинство очагов возгорания, но работы по ликвидации пожара еще продолжаются в лесах Сиде и Аланьи.

Пожар охватил леса в пригороде Аланьи 19 сентября. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось и достигло прилегающих к жилым кварталам территорий, приблизившись к гостиницам, в которых отдыхали российские туристы. Отдыхающих эвакуировали.