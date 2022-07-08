Состояние Синдзо Абэ остается критическим

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У бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, на которого было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления, остановились сердце и легкие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«На телефон экстренной помощи 119 поступил звонок о том, что были произведены выстрелы», — заявил представитель пожарного управления префектуры Нара.

Ранее сообщалось, что в бывшего премьера стреляли со спины. Абэ получил ранение в область груди, медики проводили ему массаж сердца. Другие источники сообщают, что у политика наблюдалось кровотечение в области шеи.

Неизвестный напал на Абэ в городе Нара в 11:30 по местному времени (05:30 по московскому времени) в пятницу, 8 июля, во время выступления политика. Бывший премьер упал, истекая кровью. Штаб полиции префектуры Нара занимается подтверждением информации о нападении.