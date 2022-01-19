Со следующей недели в Великобритании отменят COVID-паспорта и масочный режим

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Со следующей недели в Великобритании будет снят режим строгих ограничений в связи с пандемией COVID-19, объявил премьер Борис Джонсон во время выступления в парламенте, передает SkyNews. В частности, в стране будет отменено обязательное предъявление COVID-сертификатов, пишет РБК.



Также планируется отменить обязательный масочный режим в общественных местах и рекомендации по удаленной работе. Ношение масок в местах скопления людей останется рекомендацией.



Ограничения на посещение домов престарелых также будут ослаблены. Кроме того, премьер-министр заявил, что правительство объявит об ослаблении ограничений на поездки в связи с COVID-19 «в ближайшие несколько дней».



Джонсон пояснил, что по последним данным волна омикрон-штамма достигла «национального пика», и количество госпитализаций в Лондоне снижается.



По словам Джонсона, срок действия части ограничений, таких как самоизоляция для больных COVID-19, истекает в конце марта, и пока правительство не планирует их продлевать. Это значит, что самоизоляция при наличии коронавируса может перестать быть обязательной. Как заявил Джонсон, тем, у кого выявят вирус, вместо этого просто нужно будет «осторожно и внимательно относиться к другим».



Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболеваемость COVID-19 в стране достигла пика в начале января. 3 января в Великобритании за сутки выявили сразу 218 тыс. новых случаев заражения. Однако после этого число заболевших за сутки начало быстро падать: 17 января в стране выявили 74 тыс. заболевших. Число зарегистрированных смертей от COVID-19 также снизилось: 17 января в стране в стране зафиксировали 91 смерть от коронавирусной инфекции.



По данным властей Великобритании, в стране хотя бы первую дозу вакцины получили более 90% населения (данные на 17 января). Полный курс вакцинации прошли 83% населения, а 63,6% уже сделали бустерную прививку.



